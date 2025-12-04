ES NOTICIA

Un hombre de 69 años fallece tras volcar su coche en San Bartolomé de Tirajana

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso ocurrió durante la madrugada en la Avenida de Las Tirajanas

Un hombre de 69 años falleció durante la madrugada de este jueves tras volcar su vehículo en la avenida de Las Tirajanas, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Personal sanitario se sube a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Imagen de archivo de una ambulancia del SUC

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió un aviso a las 03:56 horas que comunicaba que un vehículo había volcado tras colisionar con una rotonda en dicha avenida. Tras la notificación, el 112 activó los recursos de emergencia.

Varios efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y liberaron al conductor del interior del coche. Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Tras practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, el personal no obtuvo resultado y confirmaron su fallecimiento.

