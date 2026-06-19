El Centro Coordinador de Emergencias confirma el fallecimiento accidental del anciano en el Camino El Monturrio

Un hombre de 79 años falleció este viernes tras caer accidentalmente por un barranquillo en La Orotava. El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta a las 17:34 horas y activó los recursos necesarios. Varios equipos de rescate y sanitarios acudieron al Camino El Monturrio para intentar salvarle la vida.

Un hombre de 79 años fallece tras caer por un barranquillo en La Orotava / 112 Canarias

Los servicios de emergencia desplegaron un amplio dispositivo en el norte de Tenerife tras recibir el aviso ciudadano. Por desgracia, los médicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima debido a la gravedad del impacto.

Rescate en zona difícil

El Consorcio de Bomberos de Tenerife acudió rápidamente al lugar del suceso con dos vehículos especializados. Los efectivos utilizaron una Bomba Urbana Pesada y una Unidad de Rescate Especial para acceder al fondo del barranquillo. Posteriormente, los bomberos localizaron al afectado en una zona de muy difícil acceso.

Tras recuperar al hombre, los rescatadores comprobaron que este sufría una parada cardiorrespiratoria. Por este motivo, los bomberos iniciaron inmediatamente las maniobras de reanimación básicas en el mismo lugar. Sin embargo, la situación del anciano presentaba ya una extrema gravedad.

Intervención de los sanitarios

El personal médico y de enfermería del Centro de Salud de La Orotava llegó al punto del accidente. Asimismo, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario prestó apoyo en la intervención. Los sanitarios continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.

A pesar de los esfuerzos constantes de los profesionales de la salud, las maniobras no tuvieron éxito. En consecuencia, el médico del servicio de urgencias confirmó el fallecimiento del varón de 79 años. Los equipos lamentaron el trágico desenlace de este suceso vecinal.

Custodia e investigación

La Guardia Civil asumió la custodia del cuerpo de la víctima en el Camino El Monturrio. Además, los agentes esperaron la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver. El instituto armado instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer el trágico accidente.

Por otra parte, la Policía Local colaboró activamente con el resto de los recursos de emergencia. Varios agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria también participaron en el dispositivo de seguridad. Todos los cuerpos policiales facilitaron el trabajo de los sanitarios y de los bomberos.