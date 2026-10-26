Un hombre, en estado crítico tras caer desde un balcón en Las Palmas de Gran Canaria

Los hechos se produjeron en la calle Carmelo González Rodríguez de la capital grancanaria

Un hombre ha sido hospitalizado esta madrugada en estado crítico en Las Palmas de Gran Canaria tras caer a la calle de forma accidental desde un balcón, situado a unos cinco metros del suelo, según informa el 112.

Imagen de archivo

El accidente se produjo sobre las 0.10 horas, en una vivienda de la calle Carmelo González Rodríguez de la capital grancanaria.

El hombre sufrió diversos traumatismos de carácter grave, por los que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor Negrín.