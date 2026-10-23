El encuentro ha abordado las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que se producen en los entornos digitales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, ha colaborado en la celebración de las jornadas ‘Reacción y resistencia: frente a las nuevas violencias machistas’, que han tenido lugar este viernes en el Centro Cívico Suárez Naranjo.

Imagen cedida.

El encuentro, organizado por la Asociación de Mujeres Zuleima junto a la Red Feminista de Gran Canaria, ha abordado las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que se producen en los entornos digitales, así como el auge de los discursos negacionistas y su impacto en la sociedad, con especial atención a la población más joven.

Redes sociales

La concejala de Igualdad y Diversidad, Betsaida González, ha participado en esta jornada y ha señalado la importancia de «contar con espacios de formación, reflexión y encuentro que nos permitan identificar y reaccionar ante las nuevas formas de violencia machista».

Por su parte, la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha advertido de que «la violencia machista no es una sola, sino que son varias las violencias que se ejercen contra las mujeres». También, reiteró que se trasladan a las redes sociales. Asimismo, ha señalado que la ciberviolencia machista constituye uno de los principales problemas que afectan a la población más joven y ha recordado que el Cabildo puso en marcha hace dos años un servicio especializado de atención a víctimas de esta forma de violencia.

Asimismo, Nereida Bisuete, miembro de la Asociación de Mujeres Zuleima y de la Red Feminista de Gran Canaria, ha explicado que estas jornadas buscan «generar un espacio de escucha y debate entre estudiantes, ciudadanía, colectivos sociales e instituciones públicas». En este sentido, ha indicado que el objetivo es «hablar de las nuevas formas de violencia, de cómo nos están afectando a las mujeres y de qué podemos hacer para resolverlas».

Durante el encuentro se han desarrollado diferentes espacios de reflexión y debate en los que se han abordado el repunte de las violencias machistas, la misoginia digital y las distintas formas de violencia contra las mujeres desde una perspectiva interseccional.

El programa también ha contado con la participación de alumnos y alumnas de diferentes etapas educativas, que han compartido sus experiencias y reflexiones sobre las desigualdades de género a través de una entrevista colectiva.