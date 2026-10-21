La víctima sufrió en el atropello por una guagua diversos traumatismos y los sanitarios la trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor Negrín

Un hombre ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un atropello por una guagua en la calle Juan Rejón, en Las Palmas de Gran Canaria. El accidente ocurrió este miércoles, 21 de octubre, sobre las 18.45 horas.

112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del atropello y activó los recursos de emergencia necesarios para atender al afectado.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. A su llegada al lugar, el personal sanitario asistió al hombre, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

Tras estabilizarlo, los sanitarios lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde continuó recibiendo atención médica.

Hasta el lugar del accidente también acudieron efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y del Cuerpo General de la Policía Canaria, que colaboraron con los equipos de emergencia. Los agentes realizaron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.