El hombre, de 33 años, colisionó contra un poste en la carretera TF-652 y fue trasladado al Hospital de La Candelaria, Tenerife

Un hombre herido moderado tras salirse de la vía en San Miguel de Abona, Tenerife. Europa Press

Un hombre de 33 años ha resultado herido de carácter moderado tras salirse de la vía con su vehículo y colisionar contra un poste en la carretera TF-652, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife.

El accidente tuvo lugar durante la tarde de este viernes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió al afectado y constató que presentaba un traumatismo de carácter moderado.

Dispositivo de emergencia

Tras recibir una primera atención sanitaria, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife también acudieron al lugar para colaborar con el dispositivo de emergencias.

Por su parte, agentes de la Policía Local se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.