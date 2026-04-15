Madrid, 14 de abril de 2026.
Siemens Healthineers será el partner tecnológico de confianza de Hospiten en su estrategia de crecimiento con el desarrollo del nuevo hospital de Boadilla, en Madrid. El centro integrará una cartera completa de equipamiento de última generación para el área de diagnóstico por imagen y terapias avanzadas, con soluciones que elevan la precisión, la eficiencia y la calidad asistencial.
Hospiten Madrid Boadilla incorporará equipamiento avanzado como una resonancia magnética (RM) 3T y una tomografía computarizada Photon Counting (TCPC), un hito en el ámbito del diagnóstico por imagen que mejora la capacidad de visualización y detalle con dosis optimizada. Esta apuesta sitúa al nuevo centro como un referente en diagnóstico por la imagen y terapias avanzadas.
El acuerdo estratégico entre Siemens Healthineers y Hospiten, con una duración de diez años, permitirá la incorporación de más de 25 equipos de alta tecnología, junto con una solución integral de post procesado clínico avanzado, con una inversión de 22 millones de euros. Además, incluirá mantenimiento evolutivo y programas de formación e investigación.
Esta alianza se enmarca en el proceso de modernización de Hospiten, donde la innovación, la investigación clínica y la adopción de tecnología disruptiva son pilares clave de su evolución como marca global y como red hospitalaria centrada en las personas.
Aunque la renovación tecnológica en Hospiten forma parte de su compromiso continuo con la mejora asistencial, la prioridad estratégica actual se concentra en la creación de un ecosistema tecnológico integral en el Hospital Hospiten Madrid Boadilla, concebido para operar con los máximos estándares de precisión diagnóstica y eficiencia operativa.
“Hospiten Madrid Boadilla es una expresión clara de nuestra visión de futuro, apostando por la tecnología más avanzada como palanca para ofrecer una medicina más precisa, eficiente y, sobre todo, más humana”, señala Pedro Luis Cobiella, vicepresidente y consejero delegado de Hospiten.
Para Alberto Martínez, director general de Siemens Healthineers, “esta colaboración incorpora soluciones de última generación en diagnóstico por imagen y terapias avanzadas que contribuyen positivamente a la precisión, la eficiencia y la calidad asistencial de los pacientes de Hospiten”.
La colaboración entre Hospiten y Siemens Healthineers consolida un modelo compartido basado en la excelencia tecnológica, la eficiencia en los procesos y la orientación hacia una atención más humana, segura y personalizada. Con el nuevo Hospital Hospiten Madrid Boadilla, ambas organizaciones reafirman su apuesta por construir el futuro del diagnóstico por imagen y las terapias avanzadas en España.