El gobierno húngaro amenaza con ir a los tribunales si la Unión Europea saca adelante el pacto con Mercosur

Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea. EP/Nicolas Landemard.

El presidente de Hungría, Viktor Orbán, amenaza con llevar ante los tribunales el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El ministro de Agricultura húngaro, István Nagy, ha destacado que «no aceptamos un acuerdo comercial UE-Mercosur».

Ha asegurado que «llegará hasta el final» si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, completa la firma del pacto.

Nagy ha subrayado que su gobierno «siempre está del lado de los agricultores húngaros».

Acuerdo con Mercosur

Esta previsto que la Unión Europea y los países de Mercosur firmen el próximo 17 de enero el histórico acuerdo en la capital de Paraguay, Asunción.

Este acuerdo se culmina tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia, Hungría e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo.

El acuerdo UE-Mercosur ampliará la exportación de la UE de productos industriales y transformados, mientras que Mercosur reforzará su papel como proveedor de materias primas agrícolas.

Algunas empresas consideran que con este pacto se generan nuevas oportunidades económicas, aunque, desde España, aseguran, supondrá una competencia que no podrán asumir en el sector agrícola al enfrentarse a precios que no pueden asumir por la elevación de los costes.

El bloque de países que forman Mercosur son: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los expertos aseguran que serán los mayores beneficiados del acuerdo al contar con grandes producciones agrícolas y ganaderas, con costes de producción muy inferiores a los europeos. Algunos de esos productos son: la carne de vacuno y aves, soja y derivados (clave para la alimentación animal), el café, zumos y cereales.

Además, señalan que los perjudicados potenciales del acuerdo son los agricultores y ganaderos de la UE, que deberán competir con productos importados procedentes de países con menores costes laborales y normativas ambientales menos exigentes.