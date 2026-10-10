Los hutíes atacan de nuevo el Aeropuerto de Riad

Las milicias hutíes han atacado este sábado el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y habrían causado heridos, evacuación de parte de sus instalaciones y la cancelación de algunos vuelos

La información oficial es escasa y se limita a la publicación de una «Alerta de viaje para los pasajeros de Riad» en la que insta a los usuarios a «contactar directamente con cada aerolínea y confirmar el vuelo antes de desplazarse al aeropuerto».

Columna de humo en el Aeropuerto de Riad / Luo Chen / Xinhua News /

Sin embargo, distintos medios de comunicación internacionales han informado de incendios provocados por el impacto de los proyectiles de los hutíes que habrían obligado a evacuar la Terminal 3 del aeropuerto tras un «impacto directo» que ha dejado varios heridos, según recoge el ‘The Wall Street Journal’.

En concreto da cuenta de la movilización de ambulancias y helicópteros para evacuar a los heridos hacia el Hospital Rey Fahad de Riad. Testigos presenciales han informado de varias detonaciones potentes y de humo en la zona.

También es oficial la información publicada por la aerolínea Kuwait Airways, que ha informado de la cancelación de dos vuelos a Riad por «problemas de seguridad que han obligado a cerrar el aeropuerto».

Alerta a los ciudadanos

Canadá, Alemania o Irlanda han emitido ya alertas en las que recomiendan a sus ciudadanos evitar el aeropuerto. Canadá en particular advierte de «actividad militar» en la zona.

El pasado jueves tres personas murieron en un ataque, incluido un piloto de la aerolínea de bandera saudí. Un avión quedó destruido.