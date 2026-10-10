Aena programa 4.982 operaciones en las islas durante el Puente del Pilar, 49 menos que en las mismas fechas de 2025

Los aeropuertos canarios operan 1.344 vuelos este sábado, el día de mayor actividad del Puente del Pilar. Europa Press

Los ocho aeropuertos de la red de Aena en Canarias tienen programados este sábado un total de 1.344 vuelos, la jornada de mayor actividad del Puente del Pilar en el archipiélago.

Entre este viernes y el lunes 12 de octubre, las instalaciones aeroportuarias de las islas prevén operar 4.982 vuelos, lo que supone 49 menos que durante el mismo periodo del año pasado. Tras las 1.263 operaciones del viernes, la actividad bajará a 1.148 el domingo y volverá a subir hasta las 1.277 el lunes.

Por aeropuertos, Gran Canaria concentra el mayor número de operaciones previstas durante los cuatro días, con 1.507 vuelos.

Aena prevé 27.744 vuelos durante el puente

Le siguen Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 936; Tenerife Sur, con 821; y César Manrique-Lanzarote, con 748. Fuerteventura tiene programados 584 vuelos, La Palma contará con 282, El Hierro con 72 y La Gomera con 32.

En el conjunto de España, Aena prevé 27.744 vuelos durante el puente, 222 más que en las mismas fechas de 2025.

Madrid-Barajas encabeza la actividad nacional con 4.945 operaciones programadas, seguido de Barcelona-El Prat, con 4.303, y Palma de Mallorca, con 3.574. Málaga-Costa del Sol y Alicante registran, por su parte, 2.367 y 1.726 vuelos, respectivamente.