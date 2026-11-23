Un total de 21 espectáculos de teatro y danza optan a los galardones, cuya gala tendrá lugar el 1 de diciembre en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria

Los Premios Réplica 2026 ya tienen finalistas. Un total de 21 espectáculos de teatro y danza competirán en la decimoquinta edición de estos galardones, que reconocen el trabajo de las compañías y los profesionales de las artes escénicas de Canarias. La relación de nominados suma 52 candidaturas, con un protagonismo especial de tres producciones que concentran 25 de ellas.

La compañía unahoramenos Producciones encabeza las nominaciones. Sus dos montajes nominados son ‘(Des) desestructurados’, que reúne nueve candidaturas, y ‘Sáhara, la barca del desierto’, con ocho. Entre ambas suman 17 nominaciones. También alcanza ocho candidaturas ‘El último presidente’, de Crescénica.

La Asociación de Empresas de Teatro de Canarias (Réplica) presentó este lunes la relación de finalistas. Los nominados se dieron a conocer durante una rueda de prensa celebrada en el Teatro La Granja de Santa Cruz de Tenerife. De los 32 espectáculos inscritos inicialmente, 17 producciones teatrales y cuatro de danza han conseguido entrar en la selección.

Unahoramenos lidera las nominaciones

‘(Des) desestructurados’ se convierte en el espectáculo con mayor número de candidaturas. Lo hace con opciones en las categorías de Mejor Espectáculo de Teatro, Autoría, Escenografía, Espacio Sonoro y Dirección. También suma cuatro nominaciones interpretativas para Ninfa Santana, Álvaro Cavadas, Adrián Méndez y Mingo Ruano. Este último comparte además con Luis O’Malley las candidaturas de autoría, mientras que también opta a los premios de escenografía y dirección.

Por su parte, ‘El último presidente’, de Crescénica, competirá en ocho categorías: Mejor Espectáculo de Teatro, Autoría, Dirección, Escenografía, Vestuario, Espacio Sonoro, Iluminación e Interpretación. En esta última figura Tony Báez, que también opta al reconocimiento por su trabajo en ‘Al vacío’, de La Inasible.

Con otras ocho nominaciones aparece ‘Sáhara, la barca del desierto’, de unahoramenos Producciones. El montaje competirá en las categorías de Mejor Espectáculo de Teatro, Autoría, Dirección, Escenografía, Vestuario, Espacio Sonoro, Iluminación e Interpretación, esta última por el trabajo de Marta Viera.

La relación de finalistas incluye también producciones de Delirium Teatro, Laboratorio Escénico, Auditorio de Tenerife, byPass Teatro, 2RC Teatro, Gaviera, El Gato Engrifao, Atlante Cultura y Teatro, La Inasible, Cara a Cara Producciones, Ángulo Producciones y Aranza Coello Cía.

Cinco aspirantes al mejor espectáculo teatral

La categoría de Mejor Espectáculo de Teatro reúne cinco propuestas: ‘La tuerta’, de Aranza Coello Cía.; ‘El último presidente’, de Crescénica; ‘Sáhara, la barca del desierto’ y ‘(Des) desestructurados’, ambas de unahoramenos Producciones, y ‘Libros cruzados’, de Delirium Teatro.

En Mejor Espectáculo Familiar competirán ‘Tus hijos. Versión de Medea, de Eurípides’, de Cara a Cara Producciones; ‘Faycan’, de byPass Teatro; ‘Orfeo y Eurídice. Un viaje para decir adiós’, de Gaviera, y ‘La tempestad, el último sueño de Shakespeare’, de 2RC Teatro.

Entre las candidaturas individuales destacan también nombres que aparecen en más de una ocasión dentro de una misma categoría. Es el caso de Rosa Escrig, finalista a Mejor Dirección por ‘Supersaurio’, de Ángulo Producciones, y ‘Orfeo y Eurídice. Un viaje para decir adiós’, de Gaviera. Mario Vega, por su parte, opta a Mejor Escenografía por ‘Sobremesa’ y ‘Sáhara, la barca del desierto’.

De izquierda a derecha: Luis O’Malley, Juan Carlos Acha, Beatriz Bello, Guillermo Martinez e Israel Reyes. Premios Réplica

La danza consolida su presencia en los premios

La danza vuelve a tener protagonismo en los Premios Réplica con cuatro espectáculos finalistas a Mejor Espectáculo de Danza: ‘Capítulo 1: Arde Épica’, de Reinaldo Ribeiro; ‘Peces borrosos’, de Carmen Fumero Cía.; ‘Frágil’, de Teatro Victoria / Cía. Nómada, y ‘Liberté’, de la Compañía Flamenca Rocío Pozo.

En la categoría de Mejor Intérprete de Danza competirán Roberto Torres Rodríguez, por ‘Frágil’; Carmen Fumero y Dácil González, ambas por ‘Peces borrosos’. Estas categorías se desarrollan en colaboración con la asociación PiedeBase y amplían el reconocimiento a las distintas expresiones escénicas del archipiélago.

La Escuela de Actores de Canarias recibirá el Premio de Honor

La decimoquinta edición de los Premios Réplica reconocerá la trayectoria de la Escuela de Actores de Canarias con el Premio Réplica de Honor 2026. La institución, fundada en 1975, recibirá esta distinción por su contribución a la formación y profesionalización de las artes escénicas en las islas.

Con sedes en Tenerife y Gran Canaria, la Escuela ha acompañado durante cinco décadas la evolución del teatro canario y ha formado a distintas generaciones de intérpretes que hoy desarrollan su actividad en el teatro, el cine y la televisión. Además, celebra tres décadas como Centro Superior de Arte Dramático.

Durante la presentación de los finalistas, el presidente de Réplica, Israel Reyes, defendió la necesidad de que los profesionales puedan desarrollar su trabajo en las islas y destacó el papel de la formación reglada. También reivindicó la colaboración entre teatro y danza: «Nos hemos propuesto ir con la danza de la mano, tenemos los mismos objetivos que defender».

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó la vitalidad de las artes escénicas canarias y señaló que «la calidad, el esfuerzo y la aceptación de las producciones tienen como resultado final los Premios Réplica». Por su parte, Guillermo Martínez, consejero delegado de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, puso el acento en la gala como oportunidad para reconocer «el talento de todos los artistas y compañías que luchan diariamente por sacar adelante sus producciones».

Beatriz Bello, presidenta de la asociación PiedeBase, insistió en la importancia de la unidad del sector: «como sector tenemos que ir unidos para crear un bloque fuerte». Luis O’Malley, presidente de la Escuela de Actores de Canarias, agradeció la concesión del Premio de Honor y recordó a quienes impulsaron la institución hace cinco décadas, con una mención especial a sus fundadores, Paco Castellano y Antonio Suárez.

La gala tendrá lugar el 1 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria

La selección de finalistas ha correspondido a un jurado independiente presidido por Eduardo Bazo, director de escena y director artístico, e integrado por profesionales de la interpretación, la dirección, la producción, la formación y la gestión cultural.

El jurado de danza ha contado con Esther Morales Hernández, periodista, investigadora y crítica especializada; Javier Cuevas, creador y comisario de danza y artes vivas contemporáneas, y Poliana Lima, coreógrafa, bailarina y docente.

La segunda fase de valoración determinará los ganadores de cada categoría. Los nombres se conocerán durante la gala del martes 1 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde su creación en 2009, los Premios Réplica reconocen el trabajo de las compañías y profesionales que sostienen la actividad teatral en las islas. Esta decimoquinta edición cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y el apoyo de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Fundación SGAE.