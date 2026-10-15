‘Identidades’ analiza la relación entre el paisaje volcánico y la cultura canaria en el capítulo «Fuego y mirada»

El espacio de Televisión Canaria incluye un viaje a Islandia para comparar la convivencia con la lava en ambos territorios este viernes a las 23:20 horas

Televisión Canaria emite este viernes 16 de octubre, a las 23:20 horas, el capítulo «Fuego y mirada» de la serie documental ‘Identidades‘. Dirigido y presentado por el músico y divulgador Benito Cabrera junto a los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, el programa aborda en esta ocasión la relación de Canarias con sus volcanes como origen del territorio, fuerza transformadora, símbolo cultural y fuente de inspiración artística y científica.

La entrega arranca en el Teide, reconocido como uno de los grandes paisajes volcánicos del mundo y como un espacio clave en la observación científica de la naturaleza. A partir de esta localización, la propuesta explora la doble condición del volcán en el Archipiélago: su papel como creador de paisaje y, al mismo tiempo, como una fuerza capaz de alterar de manera radical la vida de las comunidades, tal como sucedió en las erupciones históricas de Timanfaya o, más recientemente, en la isla de La Palma.

‘Identidades’ se traslada a paisajes volcánicos como el del Teide o de Islandia para reflejar cómo dos lugares tan alejados del planeta comparten la transformación constante en su entorno.

Asimismo, ‘Identidades’ traslada parte de su rodaje a Islandia para establecer un diálogo visual y cultural entre el territorio insular nórdico y el canario. Esta comparativa permite analizar cómo dos puntos alejados geográficamente comparten una misma experiencia de convivencia con la lava y la transformación permanente del entorno.

El capítulo profundiza además en la capacidad de adaptación de las Islas para transformar los materiales nacidos de la actividad volcánica en sistemas de cultivo, soluciones arquitectónicas y expresiones artísticas. En este sentido, la emisión recoge la mirada de creadores que han integrado la fuerza mineral del paisaje en su obra, desde el movimiento surrealista vinculado al Archipiélago hasta autores contemporáneos influidos por la ceniza y la estética del color negro.

Fotogramas del capítulo «Fuego y Mirada» de ‘Identidades’.

‘Identidades’ es un formato dedicado a la divulgación de la historia, el patrimonio y la cultura de Canarias que combina el rigor de sus contenidos con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la identidad insular a todos los públicos.

La entrega estará disponible también bajo demanda en la plataforma Canarias Play tras su emisión televisiva.