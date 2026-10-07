Televisión Canaria emite un nuevo episodio sobre las relaciones históricas, gastronómicas y patrimoniales entre ambos territorios este viernes a las 23:10 horas

El músico y divulgador Benito Cabrera durante su visita a un taller de guitarro murciano, instrumento vinculado al timple.

Televisión Canaria emite este viernes 9 de octubre, a las 23:10 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, titulado ‘Murcia y Canarias’, que explora cómo la identidad de las Islas se ha construido también a través de préstamos, relaciones y caminos compartidos con otros territorios como el murciano.

La entrega, presentada por el músico y divulgador Benito Cabrera, junto a los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, parte de una singularidad histórica; la primera mención escrita de la palabra «timple» para referirse a este pequeño instrumento de cuerda se localiza en un diario murciano, lo que abre el análisis sobre su vínculo con la familia de los guitarros murcianos.

El programa aborda asimismo el origen del célebre barraquito canario y sus posibles conexiones con otras preparaciones gastronómicas populares de la península, como el asiático de Cartagena. A partir de este itinerario culinario y musical, el espacio amplía su mirada hacia las antiguas formas de gestión del agua en regiones como Murcia y Valencia para establecer correspondencias directas con instituciones tradicionales del Archipiélago, entre las que destacan las heredades de agua de Gran Canaria.

A través de la música, la gastronomía tradicional y la cultura del agua, el capítulo pone de manifiesto el enriquecimiento mutuo derivado del diálogo histórico entre comunidades. ‘Identidades’ ofrece así una perspectiva contemporánea sobre el patrimonio e historia compartida de Canarias.

Fotogramas de la nueva entrega de ‘Identidades’ que acerca a la audiencia los vínculos entre el Archipiélago y la localidad murciana.

El episodio estará disponible también en la plataforma Canarias Play tras su emisión en Televisión Canaria.