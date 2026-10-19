El programa de la radio canaria pone el foco este martes, a partir de las 18:00 horas, en el fallo de un Tribunal de Instancia de Sevilla que ha condenado a tres jóvenes por delitos contra la integridad moral con la agravante de género

El programa de igualdad de La Radio Canaria, que conduce Noemi Galván cada martes a las 18:00 horas, dedica buena parte de su contenido de esta semana a analizar una sentencia pionera en España sobre el uso de las denominadas deepfakes, las imágenes pornográficas creadas por inteligencia artificial.

El fallo judicial, adoptado por el titular de un tribunal de Instancia de Sevilla, supone la primera condena de este tipo sobre la generación de deepfakes sexuales no consentidos. Lo interesante del caso es que la sentencia aplica la agravante de género y considera esta conducta un trato degradante y no un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En ese sentido, el bien jurídico protegido es la integridad moral y no solo la intimidad.

Según recoge la sentencia, los jóvenes actuaron “con un claro propósito de burla, siendo conscientes del riesgo que creaban para la dignidad de las jóvenes y de las altas probabilidades de menoscabarla, lo que les era indiferente, proyectando así una pretendida supremacía machista que cosifica a las mujeres, manteniendo estereotipos de conducta que relegan a la mujer al papel de mero instrumento de placer mediante la manipulación de sus imágenes para representarlas como desnudas”.

El programa analizará esta sentencia con Ana Lidia Fernández Layos, experta en ciberviolencias y directora de Opciónate. Lo hace, además, tras conocerse una auditoría internacional que ha revelado la existencia de contenidos de este tipo de al menos 138 eurodiputadas de 22 países. La propia presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, ha afirmado que son «hechos intolerables» y ha urgido a aplicar las nuevas normas y perseguir a las aplicaciones que permiten la creación de estos contenido.