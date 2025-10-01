ES NOTICIA

Incendio en un edificio abandonado en el barrio de Las Chumberas, en La Laguna

Varias llamadas de vecinos alertaron este miércoles de un incendio declarado en un inmueble abandonado en el barrio lagunero

Incendio en un edificio abandonado en Las Chumberas, La Laguna. Varias llamadas de vecinos alertaron este miércoles al 112 Canarias de un fuego declarado en un edificio de viviendas abandonadas en el barrio de Las Chumberas en La Laguna, en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias recibía una alerta en la que informaban de un incendio en varias viviendas de un edificio abandonado por lo que activó a los Bomberos de Tenerife, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y efectivos de Policía Local de La Laguna y Policía Local.

Hasta el momento solo se ha registrado daños materiales en este inmueble en estado de abandono en el que, al parecer, algunas de las viviendas estaban ocupadas por okupas.

