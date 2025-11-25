Incendio de un vehículo en San Bartolomé, Lanzarote

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias han actuado a primera hora de este martes en el incendio del vehículo

A primera hora de esta mañana, los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tuvieron que intervenir en el incendio de un vehículo en San Bartolomé.

Incendio del vehículo ocurrido en la mañana de este martes en San Bartolomé (Lanzarote) / Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

El incendio ocurrió en la calle Jaime Balmes. El incendio solo afectó a un vehículo de la vía. La Policía Local fue la primera en llegar hasta el lugar del incendio y actuó en una primera intervención con extintores de polvo polivalente. Tras ellos, los bomberos concluyeron la extinción con agua pulverizada.