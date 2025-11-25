ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Incendio de un vehículo en San Bartolomé, Lanzarote

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias han actuado a primera hora de este martes en el incendio del vehículo

A primera hora de esta mañana, los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tuvieron que intervenir en el incendio de un vehículo en San Bartolomé.

Incendio del vehículo ocurrido en la mañana de este martes en San Bartolomé (Lanzarote) / Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

El incendio ocurrió en la calle Jaime Balmes. El incendio solo afectó a un vehículo de la vía. La Policía Local fue la primera en llegar hasta el lugar del incendio y actuó en una primera intervención con extintores de polvo polivalente. Tras ellos, los bomberos concluyeron la extinción con agua pulverizada.

Policía Local de San Bartolomé y bomberos del Consorcio de Emergencias intervinieron en el incendio / Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Reclaman ayuda ciudadana para detener a los diez fugitivos más peligrosos de España

El Cabildo renueva el asfalto de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria en sentido sur desde este martes

Canarias cambiará su himno y escudo para incluir a La Graciosa

La Lotería de Navidad 2025 repartirá 70 millones más que el año pasado

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025