Un incendio en una vivienda de Taco provoca una gran columna de humo negro

Cuatro personas han sido atendidas por inhalación de humo y el incendio, en la segunda planta de un edificio del Camino de Los Andenes, ya está extinguido

incendio Monte Panco, La Laguna

Un incendio declarado en una vivienda de la zona de Montaña Pacho, en Taco, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, ha movilizado este jueves a varios recursos de emergencias. La alerta la recibió el 112 a las 19:20 horas. Acudieron al lugar Bomberos de Tenerife, Policóa Local, Policía Nacional y dos ambulancias.

Se trata del segundo y último piso del edificio, que ha sido evacuado por precaución. Cuatro personas están afectadas por inhalación de humo y las atendieron y valoraron en el lugar. Una de ellas sufre además quemaduras

El fuego se ha registrado en el Camino Los Andenes y ya se ha dado por extinguido y las dos viviendas de las que está compuesto el edificio siguen evacuadas, aunque solo afectó a una de ellas.

El incendio ha provocado una columna de humo negro de gran altura, visible desde los alrededores de la zona afectada.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio.