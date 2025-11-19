La exconcejala y otros implicados declararán en diciembre por contratos de agua y riego en Las Palmas de Gran Canaria

La exconcejala del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha sido citada a declarar el 19 de diciembre. Lo hace como presunta autora de delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude a la administración. La causa corresponde a una pieza separada del caso Valka.

Inmaculada Medina es citada como imputada en el caso Valka por presunta malversación y fraude

Ese mismo día, el juez Rafael Passaro llamará también al funcionario imputado Sergio G.C., jefe de la unidad técnica de Parques y Jardines, investigado por los mismos delitos. Además, deberá declarar el representante legal de la sociedad Guerra Patrimonial, implicada como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos.

Por su parte, los técnicos municipales Bruno Naranjo y Víctor Alonso Martínez, así como la concejala de Podemos Gemma Martínez, declararán como testigos el 9 de diciembre. Mientras, los imputados Felipe G. y Miguel Ángel P. comparecerán el 17 de diciembre.

Indicios de un expolio de 400.000 euros

El magistrado considera que Medina habría participado en un expolio de 400.000 euros entre 2015 y 2022. Etapa en la que era edil de Servicios Públicos y de Carnaval. La investigación se centra en cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y riego de jardines adjudicados a Guerra Patrimonial FGG.

El objetivo de la pieza separada es aclarar la gestión y posibles irregularidades en estos contratos municipales, que se investigan como parte del amplio caso Valka.