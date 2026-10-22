Interceptan un cayuco con 62 migrantes en aguas de El Hierro

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha interceptado un cayuco y trasladado a sus ocupantes al muelle de La Restinga, donde los sanitarios del dispositivo de asistencia comprobaron que todos estaban en aparente buen estado de salud

Embarcación de Salvamento Marítimo en la isla de El Hierro. Imagen de recurso

Salvamento Marítimo interceptó a última hora de este miércoles un cayuco que transportaba unos 62 migrantes cuando navegaban en aguas cercanas a la isla de El Hierro.

Una vez rescatados, un recurso marítimo del organismo estatal trasladó a los ocupantes de la embarcación irregular hasta el muelle de La Restinga.

Al respecto, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, explicó que en tierra esperaba el dispositivo sanitario habitual en estos casos conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC).

De esta manera, los sanitarios asistieron a un total de 62 personas, todos en aparente buen estado de salud, por lo que no fue necesario ningún traslado a centros hospitalarios.