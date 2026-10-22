Interceptan un cayuco con 62 migrantes en aguas de El Hierro

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha interceptado un cayuco y trasladado a sus ocupantes al muelle de La Restinga, donde los sanitarios del dispositivo de asistencia comprobaron que todos estaban en aparente buen estado de salud
Salvamento Marítimo interceptó a última hora de este miércoles un cayuco que transportaba unos 62 migrantes cuando navegaban en aguas cercanas a la isla de El Hierro.
Una vez rescatados, un recurso marítimo del organismo estatal trasladó a los ocupantes de la embarcación irregular hasta el muelle de La Restinga.
Al respecto, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, explicó que en tierra esperaba el dispositivo sanitario habitual en estos casos conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC).
De esta manera, los sanitarios asistieron a un total de 62 personas, todos en aparente buen estado de salud, por lo que no fue necesario ningún traslado a centros hospitalarios.