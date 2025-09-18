La Guardia Civil investiga a dos personas, de 53 y 41 años y vecinos de Buenavista del Norte, acusadas de un delito contra el medioambiente por traslado de residuos y su posterior vertido en un suelo rústico de protección agrícola
Los agentes tuvieron conocimiento a raíz de la colaboración ciudadana. Se informaba que en una zona de difícil acceso y apartada se podría estar procediendo al vertido de residuos
Así, se iniciaron las investigaciones y comprobaron comprobando que en una cantera abandonada y de muy difícil acceso, se estaba procediendo al vertido de residuos procedentes de construcción y demolición de forma reiterada, junto a otro tipo de residuos como plásticos y metales.
Además, en la investigación constataron las irregularidades y pudieron verificar la afección al medioambiente. Los agentes localizaron e identificaron a dos personas, que no pudieron amparar sus actuaciones con ninguna documentación, por lo que se ha procedido a investigarles por un delito contra el medioambiente.
La Guardia Civil asegur que este tipo de delito podría tener penas que pueden ir desde los seis meses a dos años de prisión, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a dos años.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.