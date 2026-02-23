La Policía Local detectó al hombre, de 47 años, entorpeciendo el tráfico en una rotonda

La Policía Local de Garafía ha instruido diligencias contra un conductor por la presunta comisión de tres delitos contra la seguridad vial. Además, al hombre se le atribuyen tres infracciones administrativas tras ser interceptado en las carreteras del municipio palmero.

Vehículo localizado en Garafía cuyo conductor iba ebrio, sin carné de conducir y con la ITV caducada REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA LOCAL DE GARAFÍA

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes observaron un vehículo que estaba entorpeciendo la circulación en una rotonda, procediendo de inmediato a darle el alto.

Cúmulo de irregularidades

Durante la intervención, los agentes comprobaron una larga lista de infracciones cometidas por el conductor. En primer lugar, verificaron que no hacía uso del cinturón de seguridad y que el vehículo tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada desde el pasado mes de agosto.

Asimismo, los policías detectaron un fuerte olor a alcohol que emanaba del conductor. Al requerirle para la realización de la prueba de alcoholemia legalmente establecida, el hombre se negó a someterse al test.

Las diligencias se completaron al constatar que el investigado, un varón de 47 años, carecía de permiso de conducción válido.

Vigilancia aérea contra los ‘chivatazos’

La actuación policial contó con el apoyo técnico de la unidad de dron. Según la Policía Local, el uso de esta tecnología resultó determinante para el esclarecimiento de la intervención.

El cuerpo de seguridad destaca que el dron se ha convertido en una herramienta fundamental para reforzar las labores de vigilancia y control en el municipio. Su uso es especialmente valioso para contrarrestar la existencia de canales informales y grupos de mensajería donde se avisa de la ubicación de los controles policiales.