La víctima ha sido trasladada al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria por las heridas sufridas después de mantener una discusión con una vecina

Informa: Miguel Vega/Lorenzo Saavedra.

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer en la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. La víctima, al parecer, ha sido trasladada al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

La víctima de la agresión ha sido trasladada al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria.

Según las primeras investigaciones, la agresión con arma blanca se produjo después de mantener una discusión con otra vecina del barrio Los Espinos. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se trasladaron hasta el lugar de los hechos.

Finalmente, la víctima fue trasladada con heridas de diversa consideración al Hospital Negrín. Por el momento, según las primeras valoraciones médicas, se encuentra estable y no se teme por su vida.