El delegado del Gobierno en Canarias ha confirmado que existen testigos que aseguran que alguien lanzó al menor por la borda de la embarcación

La Guardia Civil investiga la muerte de un menor al que, según varios testigos, alguien habría arrojado al mar desde una embarcación migratoria. Concretamente, un cayuco que llegó a El Hierro el pasado 19 de octubre. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha confirmado este viernes la existencia de testimonios que apuntan a esa posibilidad. Igualmente, ha insistido en que los hechos continúan bajo investigación.

Declaraciones: Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias

En declaraciones a los periodistas, Pestana ha explicado que las pesquisas buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades penales. La investigación se enmarca en las actuaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad sobre presuntos delitos cometidos durante las travesías migratorias hacia Canarias.

Otros delitos graves durante las travesías

El delegado del Gobierno ha recordado que las autoridades han investigado en los últimos años hechos «muy graves» ocurridos a bordo de cayucos y pateras. Entre ellos figuran violaciones, asesinatos y casos en los que, presuntamente, alguien arrojó a personas al mar durante la navegación.

Pestana ha advertido de la gravedad de estas situaciones. También ha señalado que, en algunos casos, las autoridades han identificado a los presuntos responsables y los han puesto a disposición judicial.

«Hay gente que es lanzada por la borda porque molesta, porque es incómoda, por lo que sea, y es tremendo», ha afirmado el delegado del Gobierno.

La Guardia Civil continúa con la investigación para determinar las circunstancias de la muerte del menor. Para ello está comprobamdo los testimonios recabados sobre lo sucedido a bordo de la embarcación que llegó a El Hierro el 19 de octubre.