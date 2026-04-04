Aviones de ambos países bombardean la planta de Bushehr y una zona petroquímica en la provincia de Juzestán provocando una víctima mortal

Aviones estadounidenses e israelíes atacaron este sábado las instalaciones de Bushehr y el área industrial de Juzestán para debilitar infraestructuras críticas iraníes. La ofensiva aérea ocurrió sobre las 08:30 de la mañana (hora local) en las proximidades de la valla de seguridad del recinto nuclear. El bombardeo acabó con la vida de un trabajador de seguridad y dañó gravemente un edificio anexo a la central.

Imagen de archivo de la central nuclear de Bushehr – Europa Press/Contacto/Iranian Presidency – Archivo

Un proyectil impactó directamente cerca del perímetro de seguridad de la instalación durante la mañana del sábado. La fuerte onda expansiva y la metralla destruyeron parte de un edificio secundario situado junto a la central eléctrica.

Lamentablemente, un empleado del departamento de seguridad física falleció en el acto tras la explosión del misil. Los equipos de emergencia confirmaron la muerte del operario minutos después de producirse el ataque aéreo.

Las investigaciones iniciales descartan daños en las estructuras principales de la central de Bushehr tras el suceso. El funcionamiento de la planta continúa con normalidad y no existe riesgo de fuga radiactiva por el momento.

Cuarto ataque a la central nuclear

Este incidente representa el cuarto ataque contra la central nuclear desde el inicio de las hostilidades el pasado febrero. Las autoridades locales recuerdan que cualquier daño grave en el recinto supondría un accidente nuclear de gran magnitud.

La presencia de materiales radiactivos en la planta genera una enorme preocupación internacional por las posibles consecuencias ambientales. El Gobierno de Irán mantiene la alerta máxima ante la repetición de estas incursiones aéreas en zonas estratégicas.

Además, la Gobernación de Juzestán confirmó otro bombardeo simultáneo contra la gran instalación petroquímica de Bandar Imam. Los proyectiles causaron daños materiales en la Zona Económica Especial de Mahshahr todavía pendientes de evaluación definitiva.