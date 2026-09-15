La cantante Isabel Pantoja sufrió una indisposición durante la tarde que le impidió participar en el acto de apertura previsto en Los Llanos de Aridane

Isabel Pantoja cancela su asistencia a la Semana Social del Isla Bonita Love Festival. EFE

La cantante Isabel Pantoja no participó este lunes en el acto de inicio de la Semana Social del Isla Bonita Love Festival, previsto en Los Llanos de Aridane, debido a una indisposición sobrevenida durante la tarde, según informó la organización del festival.

Pantoja permaneció dos días en La Palma tras el concierto que ofreció el pasado sábado en el Puerto de Tazacorte, ante más de 5.000 personas.

Durante su estancia en la isla atendió a sus seguidores durante varias horas y cumplió con los compromisos previstos, entre ellos una visita este lunes al Centro de Interpretación de las Cavidades Volcánicas Caños de Fuego junto a representantes del Cabildo de La Palma.

Participaba como madrina del Isla Bonita Love Island

La indisposición obligó a cancelar el acto de apertura de la Semana Social, en el que Pantoja iba a participar como madrina del Isla Bonita Love Festival y de su agenda social.

La programación continuará este martes con la inauguración de las actividades y talleres y una charla con Boris Izaguirre. La organización ha agradecido a la cantante su implicación y compromiso con La Palma y le ha deseado una pronta recuperación.