El comisario Jesús María García Muñoz, presentado este viernes como nuevo Jefe Provincial de Santa Cruz de Tenerife, regresa a España tras cuatro años como Consejero de Interior en Berlín

La Comisaría de Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife ha acogido este viernes la presentación del nuevo comisario provincial, Jesús María García Muñoz, en un acto que ha contado con la presencia del jefe superior de Canarias, Jesús María Gómez, así como de diferentes mandos policiales de la provincia.

Informa RTVC.

García Muñoz ingresó como alumno de la escala ejecutiva en 1987 y su primer destino como inspector de Policía fue la comisaría local del Prat de Llobregat, donde desempeñó el cargo de inspector investigador.

Posteriormente fue piloto de helicópteros del Servicio de Medios Aéreos durante siete años y en 1998 llegó por primera vez al archipiélago canario, donde alcanzó el puesto de jefe de la Base Periférica de Medios Aéreos en la Jefatura Superior de Canarias hasta 2005.

Jesús María García (d), nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife. Foto cedida por la Policía Nacional.



Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo

Ascendió a inspector jefe en julio del año 2006 y a comisario en 2012, llegando a ser Jefe de Comisaría de Distrito en la Jefatura Superior de Aragón, Director del Centro de Actualización y Especialización y Jefe de la Comisaría Local de Móstoles, ascendiendo en este último puesto a comisario principal en 2020.

Una vez que alcanzó la máxima categoría de la Policía Nacional, desempeñó el cargo Jefe de los Servicios de Inspección de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad durante un año, y luego se le nombró consejero de Interior en Berlín, con acreditación en Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia en 2021, puesto que ocupaba hasta su actual nombramiento como Jefe Provincial de Santa Cruz de Tenerife, recoge una nota de la Policía Nacional.

Jesús María García Muñoz es licenciado en Geografía e Historia y ha participado en numerosas actividades docentes y formativas, y llegó a ser miembro del tribunal de ascenso a la categoría de inspector jefe y de inspector durante varios años.

A lo largo de su carrera profesional ha recibido diferentes condecoraciones y reconocimientos por su labor, entre las que se encuentra la Cruz al Mérito Policial con distintivo Rojo.