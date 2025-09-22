El actor norteamericano será el protagonista de este thriller de acción dirigido por Renny Harlin y en el que compartirá cartel con Samuel L. Jackson, que ya lleva varios días en la isla

El reconocido actor estadounidense John Travolta ya se encuentra en Gran Canaria para iniciar el rodaje de la película Mareas Negras (Black Tides, en inglés), dirigida por Renny Harlin conocido por películas como Máximo riesgo, La jungla 2: Alerta roja o Deep Blue Sea. En esta ocasión, compartirá cartel con Samuel L. Jackson, su compañero en la película de culto Pulp Fiction de Quentin Tarantino.

John Travolta ya está en Gran Canaria para el rodaje de Mareas Negras. EFE

Travolta interpretará el papel de Bill Pierce, un padre que, tras años de distanciamiento con su hija, busca reconciliarse con ella y con su nieto. Los planes familiares de pasar una vacaciones en alta mar se verán alteradas cuando un grupo de orcas asesinas pone en peligro sus vidas. Se trata de un thriller de terror y supervivencia en el mar para el que el actor actuará de la mano de un director especializado en acción y aventuras como es Harlin.

La película se rodará en varias localizaciones costeras de Gran Canaria como en Sardina de Gáldar, entre otras que no se han desvelado por razones de seguridad.





