Es el tercer caso elevado a la Inspección de Policía tras la amputación de la mano de un manifestante y la grave lesión craneal sufrida por otro

Una menor de edad francesa de 17 años ha perdido la visión de su ojo izquierdo tras recibir en la cara el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado en Mulhouse, en la región de Alsacia, por agentes de Policía desplegados en el marco de las manifestaciones que han marcado este fin de semana en Francia contra la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial en las últimas semanas.

Archivo – Dos jóvenes en las manifestaciones contra la situación del sistema educativo francés, en Alsacia, – PsnewZ / Zuma Press / Europa Press

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) se ha hecho cargo del caso tras la grave lesión ocular sufrida por la menor de edad de 17 años, que le ha provocado «la pérdida definitiva del ojo izquierdo», según ha anunciado el fiscal de Mulhouse (Alto Rin) en un comunicado recogido por el portal de noticias franceinfo.

Los hechos tuvieron lugar el sábado en la manifestación contra la situación de la educación pública y el coste de la vida celebrada en Mulhouse, como en decenas de ciudades francesas. Tras el impacto, la joven terminó siendo atendida por Bomberos y trasladada al hospital, según ha recogido la propia fiscalía.

Investigación

Ahora, las investigaciones desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía buscan «determinar el desarrollo exacto de los hechos que provocaron esta lesión grave», explica la Fiscalía en una nota en la que advierte que serán «complejas, dada la gran cantidad de personas presentes y el carácter extremadamente difícil de las operaciones de mantenimiento del orden que se llevaron a cabo».

La manifestación tuvo lugar el sábado en las inmediaciones de la estación de tren y la Fiscalía afirma que en ella participaron cerca de un millar de personas. De ellas, «un grupo de 400» se dirigió «hacia la estación para intentar irrumpir en el edificio», ha apuntado el fiscal, que ha manifestado que las fuerzas del orden tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para «proteger a los viajeros» y al «intento de saqueo de varios comercios», haciendo frente al «lanzamientos de fuegos artificiales».

Esta es la tercera intervención de la Inspección General de la Policía Nacional en el transcurso del sábado, tras la amputación de la mano de un manifestante en Saint-Étienne y la grave lesión craneal sufrida por otro manifestante en París.