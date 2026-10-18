El presidente Macron pide al Gobierno de Francia revisar los fallos de previsión y reclama que los responsables de los disturbios rindan cuentas tras más de 2.000 detenciones

Macron admite que se subestimó la violencia de las protestas en Francia. EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reconocido este domingo que los servicios de información de la policía subestimaron la violencia registrada durante la jornada de protestas del sábado.

En una declaración televisada, el mandatario ha asegurado que las fuerzas del orden, pese a su profesionalidad, tuvieron que hacer frente a una violencia inédita en numerosas ciudades del país.

Macron ha explicado que ha pedido al Gobierno que analice lo ocurrido y extraiga conclusiones en materia de información y anticipación para evitar que se repita una situación similar.

Quienes participaron en actos de destrucción o saqueos deben asumir las consecuencias

En cuanto al presidente, ha reclamado que este proceso se desarrolle con transparencia y permita identificar las deficiencias en la previsión de los incidentes.

Asimismo, ha exigido que el seguimiento de las investigaciones sobre los actos violentos sea «ejemplar».

Las protestas han dejado, por el momento, más de 2.000 detenciones. Macron ha defendido que quienes participaron en actos de destrucción o saqueos deben asumir las consecuencias y ha advertido de que quienes intentaron, en sus palabras, «derribar la República» tendrán que responder ante la justicia.