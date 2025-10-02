La defensa critica la actuación de la guardia civil que efectuó los disparos y anuncia acciones legales

Imagen de archivo

El joven reducido a tiros el pasado lunes en San Sebastián de La Gomera permanece ingresado en Tenerife. Concretamente, en el Hospital de La Candelaria, donde ha sido intervenido quirúrgicamente. Su abogada, María Luz Vera, asegura que recibió tres impactos de bala, y no cuatro como denunció en un inicio ni uno como indicó la Guardia Civil.

El paciente tuvo que ser reanimado en urgencias antes de la operación. Los informes médicos señalan tres trayectos de proyectil, lo que confirma la gravedad de las heridas. Según la defensa, la recuperación será prolongada debido a la importancia de las lesiones y a la intervención quirúrgica practicada.

Críticas a la actuación policial

La abogada califica de “desmedida y temeraria” la actuación de la agente que efectuó los disparos. Asegura que también puso en riesgo a los vecinos presentes, algo que, dice, se aprecia en un vídeo que aportará como prueba. Vera recuerda que su cliente padece un trastorno de salud mental y que la Guardia Civil acudió al lugar a petición del 112, para auxiliarle en la toma de medicación inyectable.

La letrada sostiene que el caso comenzó como un intento de asistencia médica y terminó con un joven con enfermedad mental abatido a tiros “sin explicación que lo justifique”. “En nombre de la familia ejercitaremos todas las acciones legales pertinentes para esclarecer los hechos”, sentenció la abogada.