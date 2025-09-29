ES NOTICIA

Un hombre agrede a varios agentes en San Sebastián de La Gomera

Redacción RTVC
Vecinos de La Gomera avisaron a emergencias que se escuchaban disparos y gritos en una céntrica calle de San Sebastián de La Gomera

Sobre la una del mediodía de este lunes, entró una llamada a los servicios de emergencias de vecinos de San Sebastián de La Gomera tras escuchar varios disparos en una calle peatonal de la capital gomera.

Disparos disuasorios

Un hombre con un objeto punzante en la mano amenazaba con autolesionarse. El individuo atacó a un agente de la Guardia Civil y a un agente de la Policía Local de San Sebastián de La Gomera que intentaban controlarlo. Como consecuencia de ello, agentes de la Guardia Civil realizaron tres disparos disuasorios.

La familia del agresor había denunciado su desaparición este domingo y estaba en búsqueda por la Guardia Civil. Según las primeras informaciones, el hombre estaba siendo atendido por una ambulancia cuando huyó y comenzó con las amenazas de autolesionarse.

