La XXXVIII edición del programa insular movilizó a escolares de toda la isla con un récord de participación femenina y 32 modalidades deportivas

Niños y niñas participan en una jornada de bola canaria dentro de los Juegos Cabildo, fomentando el deporte tradicional y los valores del juego en equipo.

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Deportes, ha dado por finalizada el pasado mes de junio la XXXVIII edición de los Juegos Cabildo, una edición que, según destaca la consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, confirma el crecimiento de la iniciación deportiva en edad escolar con una cifra histórica de participación.

Enmarcado en el eje Personas Activas del plan estratégico insular en materia deportiva, Tenerife Activa, los Juegos Cabildo representan desde hace casi 40 años el programa insignia del Cabildo tinerfeño en el fomento del deporte base. Para muchos escolares, supone su primera experiencia deportiva en competición.

Moliné subraya que esta apuesta por incrementar el número de personas activas, “independientemente de su edad, sexo, capacidad, condición física o nivel de práctica”, se ha materializado con los resultados de esta edición. En total, se han movilizado cerca de 12.000 jóvenes, que han protagonizado 46.018 usos, lo que equivale a una media de casi cuatro jornadas por participante.

Además, se ha alcanzado un récord de participación femenina, ya que por segundo año consecutivo, las niñas han superado en número a los niños: un 56,02 % frente al 43,98 %.

El programa ha coordinado 32 modalidades deportivas

Durante esta temporada, que se desarrolló desde septiembre de 2024 hasta junio de 2025, el programa ha coordinado 32 modalidades deportivas, celebradas en instalaciones deportivas de 26 municipios de la isla, cada fin de semana.

Las disciplinas incluidas fueron: acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, balonmano playa, béisbol, campo a través, ciclismo en carretera, ciclismo MTB, ciclismo BMX, frontenis, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, natación, natación artística, orientación, patinaje artístico, patinaje freestyle, rugby, salvamento y socorrismo, taekwondo, tenis de mesa, voleibol, vóley-playa, surf, vela y waterpolo.

La consejera Yolanda Moliné ha querido agradecer a familias, entidades deportivas, clubes, federaciones, escuelas y ayuntamientos su implicación, destacando que “el buen desarrollo de este programa ha sido posible gracias al trabajo conjunto de toda la sociedad isleña”.

Moliné remarcó que los Juegos Cabildo fomentan valores esenciales como la convivencia, el compañerismo, el respeto, la solidaridad, la disciplina y el trabajo en equipo, consolidándose como una herramienta clave en el desarrollo deportivo, social y personal de la infancia y juventud de la isla.