La jornada de mañana se desarrollará en La Montañeta (Garachico), y la del domingo discurrirá por la comarca noroeste de la isla

Los Juegos Máster cierran octubre entre deporte y naturaleza

Los VIII Juegos Máster que organiza el Cabildo de Tenerife a través del área de Deportes han programado para el último fin de semana de octubre dos jornadas deportivas en el medio natural, dedicadas al trail y el senderismo, respectivamente.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, recuerda que “uno de los principios fundamentales de los Juegos Máster es promover la práctica regular de actividad físico-deportiva entre las personas mayores de 30 años, independientemente de su condición física o nivel de práctica inicial, de forma que puedan participar gratuitamente y disfrutar de unas horas de ocio activo, especialmente al aire libre y en el medio natural, como las que se celebran este fin de semana”.

Deporte y naturaleza

El sábado, 25 de octubre, los Juegos Máster han organizado la última jornada de trail en la zona de La Montañeta, municipio de Garachico. Una ruta circular de unos 10 kilómetros y una duración aproximada de 2 horas y media, que supone una estupenda forma de iniciación a la carrera de montaña para la que no es preciso ser profesional pero sí estar en buena forma física para afrontarla en condiciones óptimas.

Por otra parte, el domingo 26 tendrá lugar la octava jornada de senderismo de esta temporada máster, que discurrirá por la comarca noroeste. Bajo el título ‘Bajo los dominios del Marqués’, la Organización ha diseñado una ruta entre La Laguna y Bajamar que une historia, naturaleza y tradición. El recorrido, de unos 12 kilómetros, transcurre entre antiguos caminos reales y senderos que, durante siglos, conectaron la fértil vega lagunera con el mar. Paisajes cambiantes que van desde el ambiente urbano y señorial de La Laguna, pasando por laderas de cultivos y barrancos, hasta llegar al azul inmenso del litoral norte. El nombre de la ruta rinde homenaje a las tierras que antaño estuvieron bajo el poder y la influencia del Marqués de Bajamar, recordando que cada paso que se da no solo atraviesa la naturaleza, sino también las huellas de la historia.

Actividades guiadas y gratuitas

Cabe recordar que todas estas rutas están dirigidas por guías expertos con la titulación necesaria para liderar este tipo de actividades, quienes ofrecen una interpretación adecuada de los lugares por los que transcurre.

Yolanda Moliné recuerda que “estas jornadas no podrían celebrarse sin la colaboración inestimable de los ayuntamientos, que ceden sus espacios desinteresadamente para la organización de estas actividades en sus municipios, ampliando así la oferta deportiva gratuita dirigida a sus vecinos”.

Los VIII Juegos Máster contemplan un total de 15 modalidades deportivas y hasta 40 jornadas que se extenderán hasta el mes de noviembre. Todas las jornadas son gratuitas y requieren de inscripción previa en la página web deportestenerife.es, en los enlaces respectivos de cada modalidad. Los plazos de inscripción siempre comienzan a las 00:01 horas del lunes de la semana anterior a la celebración de cada jornada.