Iván Calvo venció en un emocionante final a Zaid Ait Malek en la prueba reina de la Santa Cruz Extreme que se decidió después de 42 kilómetros al sprint

Podio de la prueba de 42 kilómetros. Imagen cedida por la organización

A la exigencia del recorrido de la Santa Cruz Extreme se sumó la de una nómina de corredores de élite sin precedentes en la consolidada cita de trail running. Cuatro modalidades y cerca de un millar de participantes recorrieron el corazón de Tenerife, con distancias de 42, 25, 18 y 10 kilómetros que atravesaron algunos de los caseríos más emblemáticos del macizo de Anaga, como Taganana, Los Batanes, Afur, Roque Negro o Catalanes.

En la distancia de maratón, Iván Calvó y Zaid Ait Malek protagonizaron una emocionante lucha por la cabeza de carrera, hasta el punto de resolver la victoria al sprint en la meta situada en la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Ambos detuvieron el cronómetro en torno a las 4 horas y 59 minutos, con triunfo final para Iván Calvó. Unos veinte minutos más tarde entró Domantas Kavaliauskas, mientras que Raquel Rivero (6:29:30) fue la gran protagonista en el apartado femenino.

Por su parte, Sergio Machín (2:08:52) y Olga Martynenkova (2:48:37) se impusieron en la XTRM25, una de las modalidades con mayor nivel competitivo y que, además, otorgó puntos para la Copa Sky de Fecamon.

En las distancias más explosivas y multitudinarias, las victorias comenzaron a fraguarse prácticamente desde los primeros kilómetros. La prueba de la XTRM18, con salida desde Afur, José María Rodríguez (1:52:39) no dio opción a sus perseguidores, al igual que la italiana Laura Chimera (2:16:39). En la explosiva XTRM10, el andaluz Hugo Márquez (49:03) voló en el descenso de Tahodio para dejar atrás a los corredores locales. Por su parte, en categoría femenina, Irene Hernández (1:06:33) supo administrar su ventaja sobre la jienense Alicia Matilla.

Una maratón sin sobresaltos, pero llena de emoción

La XTRM42 ofreció una emocionante lucha por el podio masculino, con Iván Calvó como protagonista tras imponerse en un ajustado esprint final a Zaid Ait Malek. El corredor, que debutaba en la Extreme después de destacar en pruebas como la K42 Anaga Marathon y Acantilados del Norte, cruzó la meta con un tiempo de 4:58:58.

La carrera comenzó con Adrián Dorta como uno de los protagonistas durante los primeros ocho kilómetros, por delante de algunos favoritos. Sin embargo, Calvó optó por una estrategia conservadora hasta Abicore, donde cambió el ritmo y tomó la delantera a su paso por Taganana.

Antes del kilómetro 22, a la altura de Taborno, Calvó superó a Zaid Ait Malek y consiguió abrir distancia durante la subida. Su rival no se rindió y logró mantener la presión hasta los últimos metros, donde ambos disputaron una intensa llegada que se resolvió a favor de Calvó. El podio masculino lo completó Domantas Kavaliauskas, con 5:18:13, mientras que Adrián Dorta terminó cuarto y Diego Sanz fue quinto.

En la categoría femenina, Raquel Rivero volvió a demostrar su dominio en las pruebas de ultradistancia. La representante del Aiiiiiiidelante Team se impuso con un registro de 6:29:30, además de alcanzar una destacada decimosexta posición en la clasificación general absoluta.

Rivero tomó la iniciativa desde la playa de Las Teresitas y mantuvo el liderato hasta la meta. Marina Hernández consiguió defender la segunda plaza con un tiempo de 6:50:45, pese al empuje final de Elena Rodríguez de Vera, tercera con 6:51:39, en una ajustada lucha por completar el podio femenino.

La XTRM25, cónclave de la élite canaria

La distancia de 25 kilómetros acogió una nueva parada de la Copa Sky de Fecamon (Federación Canaria de Montañismo), circunstancia que reunió en Anaga a algunos de los mejores especialistas de las carreras por montaña del Archipiélago.

El primero en cruzar la línea de meta, situada en los aledaños del parque de la Gesta, fue el lanzaroteño Sergio Machín, que llegaba a la cita después de imponerse en el Kilómetro Vertical de Gomera Paradise. El corredor de la isla de los volcanes completó el exigente recorrido en 2:08:52, aventajando en menos de dos minutos al emergente Kevin González Bermejo (2:10:32).

El deportista de Garafía logró superar a uno de los grandes referentes del trail running canario, Germán González (2:11:16), que completó el podio. Por detrás finalizó otro nombre ilustre de la Santa Cruz Extreme, Quito Santana, vencedor de la prueba en anteriores ediciones.

En la competición femenina, Olga Martynenkova (2:48:37), corredora extranjera afincada en Canarias, supo interpretar a la perfección las particularidades del trazado. Su capacidad para incrementar el ritmo en los últimos diez kilómetros, marcados por un descenso especialmente técnico y pedregoso, resultó determinante para superar a Myriam Guillot (2:49:15).

El podio lo completó Marta Pueyo (2:51:51), que continúa sumando puntos importantes en su lucha por el cetro regional.

Podio de la prueba de los 25 kilómetros. Imagen cedida por la organización

Una 18K con sabor a media maratón

El caserío de Afur fue testigo de la salida de una de las distancias preferidas por los amantes del trail running. La XTRM18 volvió a convertirse en territorio propicio para José María Rodríguez, que conoce cada piedra de un recorrido en el que ya había competido en dos ocasiones anteriores.

El veterano corredor de categoría M50 del Top Trail demostró estar un escalón por encima de sus rivales y se mantuvo al frente de la clasificación desde el inicio hasta la meta, ampliando progresivamente su ventaja. Su registro de 1:52:39 resultó incontestable frente a Alejandro Molina (1:57:32) y Carlos Adán Pais (1:58:13), segundo y tercero, respectivamente.

Podio de la prueba de los 18 Km. Imagen cedida por la organización

En categoría femenina, la italiana Laura Chimera (2:16:39) también firmó una actuación sobresaliente, imponiendo su propio ritmo sin dar opción al resto de contendientes. Ane Ormaetxea (2:24:18) y Zaida Cuadrado (2:26:26) completaron el podio.

XTRM10: Vista y no vista

Así fue la XTRM10. Apenas 49 minutos y 3 segundos necesitó el malagueño Hugo Márquez para imponerse en la distancia más explosiva de la Santa Cruz Extreme. El andaluz, que aprovechó sus vacaciones en Tenerife para disfrutar de la belleza y exuberancia del macizo de Anaga, convirtió su participación en una auténtica exhibición.

Por detrás entró el tinerfeño Alexander Escobar (51:37), que no consiguió dar alcance a Márquez, pero sí superar a Sergio Santana. Este último acusó unos calambres en el tramo final y acabó desplomándose tras cruzar la línea de meta, aunque logró asegurar la tercera plaza con un tiempo de 52:07.

Podio de la prueba de los 10 Km. Imagen cedida por la organización

En categoría femenina, la victoria fue para Irene Hernández (1:06:33). La corredora palmera refrendó su progresión y se consolida como una de las principales bazas del Trecus, tras imponerse a la jienense Alicia Matilla (1:07:04) y a la experimentada Ana Benavides (1:07:31), segunda y tercera, respectivamente.