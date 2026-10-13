‘La Buchaca’ analiza la actualidad económica de Canarias con José Mujica, director de ‘Espiral 21’

El programa de La Radio Canaria, que conduce Carlos Guillermo Domínguez, abordará este jueves 14 de octubre, a las 21:00 horas, los retos que afrontan los medios de comunicación en un escenario marcado por la transformación digital

El programa de La Radio Canaria ‘La Buchaca’, que conduce Carlos Guillermo Domínguez, recibe este jueves 14 de octubre, a las 21:00 horas, a José Mujica, director de ‘Espiral 21’, para analizar algunos de los principales asuntos que marcan la actualidad económica y social de Canarias.

Durante la entrevista, Carlos Guillermo Domínguez conversará con Mujica sobre la trayectoria y el papel de Espiral 21 dentro del panorama informativo de las islas, así como sobre los retos que afrontan actualmente los medios de comunicación en un escenario marcado por la transformación digital, las redes sociales y los nuevos hábitos de consumo de información.

Buena parte del programa estará dedicada a uno de los problemas que más preocupa actualmente a la sociedad canaria, el acceso a la vivienda. La falta de oferta, el aumento de los precios de compra y alquiler, las dificultades de los jóvenes para emanciparse, el peso del alquiler vacacional y las limitaciones existentes para aumentar el parque residencial forman parte de un debate que afecta directamente a miles de familias.

Edificio de viviendas

La conversación abordará también las posibles soluciones y el papel que deben desempeñar las administraciones públicas, el sector privado y la regulación para intentar responder a un problema que se ha convertido en uno de los grandes desafíos económicos y sociales del Archipiélago.

Además, José Mujica ofrecerá su visión sobre la situación económica de Canarias, sus principales fortalezas y debilidades y los retos que las islas deberán afrontar durante los próximos años.

La Buchaca responde al compromiso de Radio Televisión Canaria de ofrecer espacios para acercar a los ciudadanos de Canarias a la economía desde la actualidad, el análisis y su impacto directo en la vida de los ciudadanos.