Las consecuencias del volcán de Tajogaite en la calidad del agua de riego del Valle de Aridane

En La Palma, el volcán Tajogaite ha tenido consecuencias a largo plazo no detectadas, hasta dos años después de que terminara la erupción.

Los movimientos internos de la Tierra liberaron dióxido de carbono que al mezclarse con el acuífero han empeorado la calidad del agua de riego en el Valle de Aridane.

La disolución de las sales minerales en el terreno ha empeorado el líquido extraído de los pozos destinado al riego en el Valle de Aridane. Por tanto, a largo plazo, el suelo se ha visto afectado y a su vez los cultivos. Una situación, para la que ya se ha tomado una solución de urgencia.

Como alternativa, se ha contemplado en reperforar el túnel de trasvase en una cota superior y con buena calidad del agua. Así como la construcción de desaladoras en Tazacorte.

