Las borrascas Emilia y Francis han permitido recuperar el nivel de los embalses y los agricultores se han mostrado satisfechos con la lluvia caída en las últimas semanas

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las lluvias de los últimos días dejan un muy buen balance en Tenerife. En solo un mes, el agua embalsada ha aumentado algo más de un 18 %. Un aumento notable que deja las balsas de la isla de media al 56 % de capacidad. Las del sur, que usan agua regenerada, están algo más llenas que las del norte. Además, las mismas lluvias que llenan los embalses riegan los campos, lo que reducirá el consumo de agua de los agricultores.

Satisfacción en los agricultores palmeros

Quedan meses para que termine la temporada de lluvias pero los agricultores de La Palma ya afrontan el verano con más tranquilidad. Las borrascas Emilia y Francis han sido especialmente generosas con su lluvia en la Isla Bonita, dejando destacados registros para recuperar el nivel de los embalses.

Declaraciones: Miguel Martín / presidente de ASPA

Además, las propias borrascas han dejado precipitaciones tranquilas que han regado toda la isla suponiendo un importante ahorro económico para el sector. Las precipitaciones caídas en La Palma la pasada semana permiten a los agricultores evitar el riego entre 10 y 20 días.

En esta ocasión no ha habido daños importantes causados por el viento, ampliando así la lista de beneficios a los que se une la humedad que las precipitaciones han dejado en los cultivos de secano, los viñedos y el forraje para el ganado.

Agua que riega la isla y que permite recuperar los embalses, dando tranquilidad para afrontar el verano.

Las últimas lluvias, muy beneficiosas para la agricultura. Imagen RTVC

Beneficio de la lluvia para el campo herreño

También en la isla de El Hierro, las lluvias caídas han sido muy beneficiosas para el campo. Un recurso imprescindible para que, por ejemplo, árboles frutales sigan adelante y la fruta prospere y sea de calidad.

Unas lluvias que han pintado de verde el paisaje de La Frontera.