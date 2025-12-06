La borrasca «Claudia» ha elevado en un 12% la capacidad de los embalses en La Palma, unas reservas importantes para el sector agrícola

Informa: May Navarro.

La Palma inicia diciembre con un cambio de tendencia en sus reservas de agua, revierte el mínimo hídrico del otoño y eleva las balsas al 31 %.

Javier Peña, Gerente Consejo Insular de Agua de La Palma.

Los embalses en La Palma llegan al 31% de su capacidad con la borrasca Claudia.

El paso del temporal «Claudia» ha supuesto un alivio para los agricultores palmeros. Después de varios meses con temperaturas anómalas esta borrasca ha elevado hasta un 12% el caudal de los embalses.

Según el Consejo Insular de Aguas, las 12 balsas que gestionan acumulan 31,5 millones de pipas, un millón y medio de metros cúbicos.

Cálculos por embalses

La mejora se aprecia en la práctica totalidad de la red insular, especialmente en La Caldereta (Fuencaliente), que pasó del 17% al 61%; Las Lomadas (San Andrés y Sauces), que sube 32 puntos porcentuales; o Adeyahamen, también en San Andrés y Sauces, que aumenta un 30%.

Otros como el de La Laguna de Barlovento, es el embalse con menor nivel relativo pasando del 1% al 7 %, con más de 121.000 metros cúbicos embalsados.

Estos datos son significativos para el sector primario tras empezar el año con pocas precipitaciones. La lluvia llegada con la borrasca «Claudia» asegura las cosechas de los agricultores para los próximos meses.