Los embalses de La Palma se sitúan al 25 % de su capacidad

La Laguna de Barlovento y la balsa de Vicario son los embalses que más preocupan en La Palma por su porcentaje de agua

RTVC.

Los embalses de La Palma se encuentran actualmente al 25 % de su capacidad total, según los últimos datos disponibles. Aunque la cifra mejora respecto al año pasado, cuando apenas alcanzaban el 18 % por estas fechas, la situación sigue siendo preocupante en algunas zonas, especialmente en el noreste de la isla.

Preocupación por la situación de los embalses en La Palma. Imagen RTVC

El caso más grave es el de la Laguna de Barlovento, el principal embalse palmero, que apenas alcanza un 7 % de llenado, lo que dificulta el envío de agua hacia otras comarcas. Le sigue la balsa de Vicario, en Tijarafe, que se encuentra al 22 % de su capacidad, reflejando también un nivel bajo de reservas.

En contraste, las balsas de las comarcas del noreste mantienen un nivel de entre el 30 % y el 60 %, mientras que las del centro y sur de la isla rondan la mitad de su capacidad. Este panorama, aunque algo más favorable que el del otoño pasado, mantiene en alerta a los responsables de gestión hidráulica.

A pesar de la leve mejora, las autoridades insisten en la necesidad de extremar el ahorro de agua y evitar el derroche de un recurso esencial, especialmente ante la previsión de un otoño seco.