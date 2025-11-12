En Directo Última actualización el 12-11 08:45

Con la previsión de lluvias se esperan acumulados de hasta 100 mm Se prevé acumulados que probablemente alcanzarán y superarán los 20 – 30 mm en una hora y de 80 – 100 mm en doce horas en las islas de mayor relieve. Se prevé acumulados que podrían alcanzar y superar los 15 mm en una hora en Lanzarote y Fuerteventura.

Televisión Canaria y La Radio Canaria en directo contando la última hora de la borrasca Claudia Además de nuestra web y redes sociales puedes seguir en directo la programación de Televisión Canaria y La Radio Canaria para estar informado de todo lo que ocurre y las recomendaciones ante el paso de la borrasca Claudia.

Las lluvias comenzarán a entrar por La Palma y barrerán todo el Archipiélago

Alerta por lluvias en Canarias El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de alerta por lluvias a partir de las 15:00 horas de este miércoles, 12 de noviembre. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).