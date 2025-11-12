Canarias se prepara para la llegada este miércoles de Claudia, una borrasca atlántica que cruzará las islas desde La Palma hacia el este con fuertes vientos, lluvias intentas y riesgo de inundaciones. Te contamos al detalle todo lo que ocurre en Canarias
08:45 Día: 12-11-2025
Con la previsión de lluvias se esperan acumulados de hasta 100 mm
Se prevé acumulados que probablemente alcanzarán y superarán los 20 – 30 mm en una hora y de 80 – 100 mm en doce horas en las islas de mayor relieve. Se prevé acumulados que podrían alcanzar y superar los 15 mm en una hora en Lanzarote y Fuerteventura.
08:39 Día: 12-11-2025
Televisión Canaria y La Radio Canaria en directo contando la última hora de la borrasca Claudia
Además de nuestra web y redes sociales puedes seguir en directo la programación de Televisión Canaria y La Radio Canaria para estar informado de todo lo que ocurre y las recomendaciones ante el paso de la borrasca Claudia.
08:31 Día: 12-11-2025
Las lluvias comenzarán a entrar por La Palma y barrerán todo el Archipiélago
08:21 Día: 12-11-2025
Alerta por lluvias en Canarias
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de alerta por lluvias a partir de las 15:00 horas de este miércoles, 12 de noviembre.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
08:13 Día: 12-11-2025
RTVC realiza un especial seguimiento a la borrasca Claudia
Comenzamos una retransmisión especial dedicada a hacer seguimiento isla por isla de la situación ante la previsión de fuertes lluvias y viento con la llegada de la borrasca Claudia.