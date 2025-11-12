ES NOTICIA

Sigue en directo, minuto a minuto, la última hora de la alerta en Canarias por la borrasca Claudia

Canarias se prepara para la llegada este miércoles de Claudia, una borrasca atlántica que cruzará las islas desde La Palma hacia el este con fuertes vientos, lluvias intentas y riesgo de inundaciones. Te contamos al detalle todo lo que ocurre en Canarias

Última actualización el 12-11 08:45

08:45 Día: 12-11-2025

Con la previsión de lluvias se esperan acumulados de hasta 100 mm

Se prevé acumulados que probablemente alcanzarán y superarán los 20 – 30 mm en una hora y de 80 – 100 mm en doce horas en las islas de mayor relieve. Se prevé acumulados que podrían alcanzar y superar los 15 mm en una hora en Lanzarote y Fuerteventura.

08:39 Día: 12-11-2025

Televisión Canaria y La Radio Canaria en directo contando la última hora de la borrasca Claudia

Además de nuestra web y redes sociales puedes seguir en directo la programación de Televisión Canaria y La Radio Canaria para estar informado de todo lo que ocurre y las recomendaciones ante el paso de la borrasca Claudia.

08:31 Día: 12-11-2025

Las lluvias comenzarán a entrar por La Palma y barrerán todo el Archipiélago

08:21 Día: 12-11-2025

Alerta por lluvias en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de alerta por lluvias a partir de las 15:00 horas de este miércoles, 12 de noviembre.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Alerta lluvias Canarias Gobierno de Canarias

08:13 Día: 12-11-2025

RTVC realiza un especial seguimiento a la borrasca Claudia

Comenzamos una retransmisión especial dedicada a hacer seguimiento isla por isla de la situación ante la previsión de fuertes lluvias y viento con la llegada de la borrasca Claudia.

En Tenerife se espera la llegada de la borrasca Claudia

