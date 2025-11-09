El tiempo en Canarias inaugura la semana con nubes bajas, temperaturas sin grandes cambios, así como el viento como protagonista

Comenzaremos la semana con nubes bajas en la mayor parte del Archipiélago, más destacable en vertientes del Norte y Nordeste de las islas de mayor relieve donde podrán generarse lloviznas débiles e intermitentes sobre todo en horas centrales del día.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios y las máximas bajan considerablemente en el E de la isla de TF y ligeramente en el SO de Gran Canaria y O de La Palma. Las mínimas bajan levemente en gran parte de la isla de Gran Canaria y Fuerteventura.

El viento seguirá siendo uno de los protagonistas de la jornada soplando del NE con rachas que podrán superar los 50 km/h en los extremos NO y SE de la islas. También en el interior de Fuerteventura y Lanzarote. El viento irá perdiendo fuerza durante la tarde.

En cuanto al mar, predominará el mar de fondo en costas abiertas al N con olas que podrán superar los 3 m. del altura. En costas resguardas del sur habrá fuerte marejada con olas que rozarán el 1,5 m. de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos sobre todo en horas centrales del día. Vientos moderados en medianías del NO que irán perdiendo fuerza por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados en Valverde.

La Palma: Cielos de nubes bajas en casi toda la geografía insular con probabilidad de lluvias débiles en el Noreste. Rachas de viento que podrán superar los 50Km/h en costas del Sur y se irá debilitando en el extremo Noroeste. Las temperaturas irán en torno a los 18 y 23 grados en la capital.

La Gomera: Predominio de cielos encapotados especialmente en el Norte e interior de la isla. Posibilidad de algunas gotas. Viento flojo del NE y temperatura máxima de 25 grados en San Sebastián.

Tenerife: Predominio de nubes bajas en la isla, sobre todo en el N y SO que podrán dejar algunas gotas de poca intensidad. El viento será moderado en costas del SE y NO y remitirá durante la tarde. Temperatura máxima de 24 grados en la capital.

Gran Canaria: Manto nuboso en el N y NE de la isla con probabilidad de que dejen algunas lloviznas débiles. Tiempo más soleado en el Sur. Viento del NE que soplará fuerte en los extremos de la isla y la temperatura máxima será de 24 grados en la capital.

Fuerteventura: Las nubes serán las protagonistas casi toda la jornada en el N y Oeste de la isla. El viento soplará del NE moderado e irá perdiendo fuerza por la tarde. Temperatura máxima de 24 grados en la capital.

Lanzarote: Nubosidad baja sobre todo por la mañana. Viento del NE moderado pero se irá debilitando por la noche. Las temperaturas irán de los 19 y 25 grados en Arrecife.

La Graciosa: Cielos con nubosidad baja durante toda la jornada y viento del NE moderado. Las temperaturas oscilarán en torno a los 19 y 24 grados.