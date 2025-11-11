Suspenden la actividad lectiva en centros escolares por la borrasca Claudia

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil ha adoptado medidas de cara a la actividad lectiva ante las previsiones meteorológicas de la borrasca Claudia a su paso por Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha ordenado la suspensión de la actividad lectiva y el servicio de comedor en la isla de La Palma, a partir de este miércoles 12 de noviembre. Será a partir de las 13:30 horas cuando se active esta decisión de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil ante la borrasca Claudia y la previsión de lluvias.

Vicky Palma, Responsable de la Unidad de Análisis de Riesgos y Planificación CECOES.

A partir de las 15:00 horas, la actividad lectiva de todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se realizará de forma telemática.

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil además recomienda la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares.

Este miércoles se realizará una nueva reunión de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a partir de las 11:00 horas y no se descarta que se adopten nuevas medidas.