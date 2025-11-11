La borrasca Claudia activa avisos en Canarias por lluvia y viento

La llegada de un frente frío dejará lluvias importantes en las islas y viento que podrá alcanzar hasta los 90 km/h en la cumbre de Tenerife y La Palma

Informa: Antonio Cárdenes.

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha activado el aviso naranja por chubascos tormentosos en La Palma, el suroeste de Tenerife y Gran Canaria. Las lluvias podrán llegar hasta los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de la tarde del miércoles y el jueves.

La borrasca Claudia dejará importantes precipitaciones durante el miércoles y el jueves en Canarias. Cumbres de La Palma. EFE/ Luis G Morera

En el norte de Tenerife, El Hierro y La Gomera ha activado el aviso amarillo por lluvias a lo largo del jueves. Esta borrasca llega acompañada de viento, las rachas podrán alcanzar los 90 km/h en Tenerife y La Palma. En El Hierro y La Gomera, la fuerza del viento llegará hasta los 80 km/h.

Este frente frío dejará las primeras lluvias importantes del otoño en Canarias. Las principales tormentas, según las previsiones, se producirán entre la tarde del miércoles y toda la jornada del jueves.

La borrasca bautizada como Claudia llegará al noroeste de la Península Ibérica y se irá extiendo hasta situarse en Canarias en los próximos días.

Por el momento, la AEMET ha dejado avisos en las islas occidentales pero puede que según avance la borrasca se extienda al resto del archipiélago.

Previsión para este martes

La previsión para este martes es de algo de nubosidad a primera hora que se irá disipando hasta estar despejado por la tarde. En Gran Canaria, estas nubes aparecerán por la tarde.

El ambiente seguirá siendo cálido, con temperaturas que incluso subirán entre 1 y 2 grados en medianías del norte de Gran Canaria y también en Anaga, en Tenerife y en la isla de La Palma. Los termómetros subirán menos, incluso, bajarán en la península de Jandía, en Fuerteventura.

Las mínimas serán algo más bajas en el este de La Palma y oeste de Gran Canaria. Las mínimas serán de 18 grados en los municipios de Valverde, Pájara y Arona. Las máximas llegarán hasta los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife.

En la situación marítima seguirá el mar de fondo, se mantiene la prealerta por pleamar, en las costas del norte. Las olas podrán superar los 3 metros de altura y en las costas del sur serán de hasta dos metros.

Miércoles 12 de noviembre

Grafismo RTVC.

La Agencia Estatal de Meteorología ha dado los primeros avisos, para el miércoles, naranja para La Palma, y amarillos en la provincia occidental. El miércoles, 12 de noviembre, habrá nubosidad con tendencia a cubrirse durante la segunda mitad del día en la provincia occidental.

Por la tarde comenzarán las precipitaciones, siendo localmente persistentes en las vertientes sur y oeste, así como en el noroeste y nordeste de Tenerife a últimas horas.

En la provincia oriental, predominio de cielos poco nubosos, salvo escasos intervalos de nubosidad baja en zonas costeras de las islas más orientales de madrugada y en el suroeste de Gran Canaria, donde por la tarde no se descartan precipitaciones débiles a moderadas en el interior.

Temperaturas en ligero ascenso, especialmente las máximas en el noreste de las islas de mayor relieve

Viento del suroeste, moderado de madrugada y aumentando a fuerte el resto del día, con rachas muy fuertes en zonas altas y expuestas de la provincia occidental; sin descartarlas en las cumbres de Gran Canaria.

La AEMET ha dado avisos para el miércoles 12 en la provincia occidental por riesgo de lluvias y viento. Son avisos naranja en La Palma, lo que indica riesgo importante por precipitaciones, que pueden ser tormentosas, de hasta 30 l/m2 en una hora y de 100 l/m2 en toda la isla. Principalmente pueden tener esta intensidad y acumulación en zonas altas de El Paso y Garafía; así como en el noreste de la isla.

En El Hierro, La Gomera y parte de Tenerife son avisos amarillos, por la probabilidad de lluvias, también tormentosas, de hasta 20 l/m2 en una hora y acumulados de hasta 60 l/m2 en 12 horas, en especial en vertientes sur y oeste, y con menor probabilidad en el este y zonas costeras.

En toda la provincia los avisos son amarillos por rachas de 80 km/h en cumbres y vertientes noroeste y suroeste de las islas.

Jueves 13 de noviembre

Para el jueves, la AEMET espera predominio de los cielos nubosos, salvo intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada, tendiendo a intervalos nubosos en la provincia occidental por la tarde y en la oriental a últimas horas.

Se prevén lluvias en general moderadas, que podrán ser en forma de chubascos tormentosos y localmente fuertes y persistentes, especialmente en vertientes sur y oeste, y con menor probabilidad en vertientes noreste, así como en Lanzarote y Fuerteventura al final del día.

No es previsible que nieve, debido a que la masa de aire más fría de la borrasca no parece que vaya a llegar a nuestras latitudes. Durante el jueves ha activado aviso amarillo en el norte de Tenerife, El Hierro y La Gomera por lluvias.