Galería de imágenes de la borrasca Claudia en Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias y viento en todo el archipiélago al paso de la borrasca Claudia. En 12 horas se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado y con respecto al viento, las rachas podrán superar los 90 km/h en las islas más montañosas.

La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, mantiene los avisos amarillos y naranjas hasta mañana por fuertes rachas de viento y precipitaciones. También, habrá oleaje en las costas. El viento podrá llegar hasta los 100 km/h en las cumbres de Tenerife y La Palma.

En Gran Canaria estas rachas se esperan por la tarde en la zona alta y en medianías del norte y este.

El mar de fondo afectará a las costas con olas de hasta 3 metros de altura.

Para el jueves, 13 de noviembre, hay también avisos amarillos y naranjas por vientos y precipitaciones en todas las islas a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, donde irá remitiendo a lo largo de la mañana.

El viernes se mantiene la prealerta por fenómenos costeros con olas de hasta 4 metros en la costa norte-noroeste de las islas occidentales. También, habrá oleaje de hasta 3 metros en las islas orientales.

