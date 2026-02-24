La calima trae langostas africanas a Lanzarote

Un enjambre de langostas llega a Lanzarote en medio del polvo del Sahara, alertando sobre posibles riesgos para la agricultura

Durante este martes se han observado cientos de ejemplares de langostas africana en distintos puntos de Lanzarote, transportados por la calima, el aire cargado de polvo del Sahara que envuelve actualmente las islas.

En Teguise, un vídeo difundido por el Consorcio Insular de Emergencias de Lanzarote muestra un gran enjambre sobre la carretera que conecta la Caleta de Famara con la playa de San Juan.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) había alertado esta semana sobre la migración de langostas desde Mauritania y Marruecos, describiendo a esta especie como “la plaga migratoria más destructiva del mundo”.

La calima trae langostas africanas a Canarias

Riesgo en los cultivos locales

Las lluvias recientes han dejado la vegetación abundante, creando un entorno propicio para su alimentación y aumentando el riesgo de que los cultivos locales se vean afectados si la población de insectos crece.

La situación actual mantiene en alerta a las autoridades agrícolas y de emergencias por la posibilidad de que se repita un episodio similar.