Lanzarote se mantiene alerta por la plaga de langostas

Las langostas están consideradas por la ONU como «la plaga migratoria más destructiva del mundo» y Lanzarote ahora mismo está invadida por cientos de ellas, que han llegado con la calima desde África

Langostas africanas en Lanzarote

Lanzarote sigue con atención a cientos de langostas llegadas a la isla desde el Sahara con la calima. Esta plaga, considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) “la plaga migratoria más destructiva del mundo”, fue avistada y grabada ayer en zonas como Famara.

La propia FAO ya había alertado esta semana sobre la migración de langostas desde Mauritania y Marruecos. Ahora, se trata de determinar si estos ejemplares son adultos o jóvenes, porque esto determinará su grado de peligrosidad para los cultivos. Si se trata de animales adultos, ya llegan a la isla cansados y en la última fase de su vida, por lo que es riesgo es menor. En caso de ser jóvenes, habría que tomar medidas urgentes, ya que arrasan con toda la vegetación a su paso.

Desde este martes, cuando se avistaron, los servicios de medio ambiente analizan las imágenes, las zonas en las que aparecieron (sobre todo en la zona que une Caleta de Famara con Playa de San Juan, en Teguise), y también atrapan animales para verificar su edad.

Sobre todo lo que han averiguado informarán durante la mañana de este miércoles el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, y el jefe del Área de Medio Ambiente insular, Paco Fabelo. Lo harán en una rueda de prensa en la informarán a los medios de comunicación a partir de las 9:10 horas. La rueda de prensa se podrá seguir en directo en Buenos días Canarias en Televisión Canaria, también a través de la web rtvc.es y en YouTube.

Imágenes de la plaga de Langostas en Lanzarote

Este martes han aparecido en varios puntos de Lanzarote cientos de ejemplares de langosta africana. EFE/Adriel Perdomo