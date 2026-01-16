La Casa Blanca reitera el objetivo de Trump en Groenlandia

Rusia, ha reiterado que consideran que la región forma parte de Dinamarca y cuestiona la legalidad de la decisión de Trump

El Gobierno Norteamericano ha anunciado que la presencia de tropas europeas en Groenlandia, no cambiará el objetivo de su presidente de Donald Trump de hacerse con el control de la Isla.

Informa. RTVC.

Un mensaje que ha llegado, después de que Dinamarca anunciase un incremento de su presencia militar. Además, una iniciativa a la que se ha sumado Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos.

Imagen archivo RTVC.

Por su parte, Rusia, ha reiterado que consideran que la región forma parte de Dinamarca y cuestiona la legalidad de la decisión de Estados Unidos.

Canarios en Groenlandia

Hace 12 años la palmera Silvia Rodríguez se fue a vivir a Groenlandia por el trabajo de su marido. Para ella ha sido más duro adaptarse al idioma, que al clima. Una década en la que ha conocido en profundidad la idiosincrasia de los groenlandeses. a los que ha definido como personas muy familiares.

Para esta canaria afincada en Nuuk, el interés de Trump va más allá de los recursos naturales, pues ha recordado que solo un tercio de las prospecciones tienen éxito por lo complicado del territorio.