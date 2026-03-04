Se aumentan las ayudas a batata, piña y reproductores de porcino, y se extienden a los productores afectados por la erupción de La Palma

La CE aprueba incrementos de ayudas del POSEI en Canarias. Europa Press

La Comisión Europea ha dado luz verde a los incrementos en las ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) solicitados por el Gobierno de Canarias para 2026, que ascienden a 243,96 millones de euros, incluyendo financiación comunitaria y ficha adicional.

Entre las medidas destacan los aumentos de ayudas a la batata, la piña tropical y a los reproductores de porcino, así como la extensión de apoyos a productores afectados por la erupción en La Palma.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, señaló que el Ejecutivo seguirá reclamando un incremento de la ficha financiera del programa para compensar los costes de producción y garantizar la sostenibilidad del sector agrario en Canarias, defendiendo además la estructura jurídica del POSEI en el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Las ayudas se mantienen hasta 2027

Además de los aumentos generales, se incluyen medidas transitorias para asegurar una ayuda mínima por hectárea a los productores de piña tropical, afectados por plagas y dificultades de acceso a material vegetal sano.

En ganadería, se incrementa la ayuda unitaria por hembra de reproductores y se amplía el número de animales admisibles para los reproductores de porcino. La prórroga de las ayudas a los agricultores palmeros se mantiene hasta 2027.