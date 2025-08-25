El primer reality de aventuras de Televisión Canaria llega este miércoles a su última etapa, una cita decisiva en la que se elegirá a la pareja ganadora del programa y del premio de 20.000 euros

Este miércoles, 27 de agosto, a las 21:30 horas, el reality de competición y aventuras de Televisión Canaria ‘La Conquista del Fuego’ afronta su última etapa, decisiva para los concursantes que se juegan su plaza en la final. En esta última «lucha por el fuego», la competición se traslada a Lanzarote, donde deberán superar exigentes pruebas en la Montaña de Los Rodeos y en el Parque Natural de los Volcanes, escenarios naturales moldeados por las erupciones históricas del Timanfaya.

Tras más de dos meses de aventura, solo tres parejas siguen en pie y este miércoles se enfrentarán por el gran premio en un episodio que llega cargado de sorpresas. El presentador José Croissier, acompañado por los jueces habituales, el nadador olímpico Javier Noriega y la campeona de boxeo Fátima Cruz, guiará a los finalistas a través de un recorrido marcado por la dureza del terreno y la emoción de la competición.

La etapa arrancará con dos intensas carreras por la antorcha. La primera será eliminatoria y otorgará el pase directo a la final en la Montaña de Los Rodeos, formada por las coladas de lava originadas en las erupciones del Timanfaya en el siglo XVIII. La segunda, en formato Tagoror, pondrá en juego la segunda plaza y decidirá las dos parejas finalistas, que competirán mano a mano por el gran premio de 20.000 euros en el Parque Natural de los Volcanes, donde la naturaleza salvaje de Lanzarote pondrá a prueba su fuerza, resistencia y equilibrio en el reto final.

En esta primera temporada, que arrancó en junio, los aventureros y aventureras de ‘La Conquista del Fuego’ han recorrido más de 500 kilómetros a través de las ocho Islas, con un total de 10 carreras y más de 40 pruebas en parajes volcánicos, barrancos, playas y montañas que reflejan la diversidad natural del archipiélago.

A lo largo de 10 intensos episodios, el primer reality de competición y aventuras 100% canario ha mostrado la riqueza cultural y patrimonial de Canarias, gracias a la labor de un amplio equipo de profesionales que ha hecho posible esta producción sin precedentes en Televisión Canaria.