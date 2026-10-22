La controversia sobre el uso de la Inteligencia Artificial llega a ‘El Ambulatorio’, en Televisión Canaria

La serie de situación abordará el dilema social entre el avance tecnológico acelerado y la falta de control ético y legal de la IA, en uno de los capítulos de la nueva entrega, este viernes 23 de octubre, a partir de las 22:30 horas

La serie ‘El Ambulatorio’, uno de los grandes éxitos de la nueva temporada, llega este viernes 23 de octubre, a partir de las 22:30 horas, a Televisión Canaria con una nueva entrega de cuatro capítulos. Como cada semana, el primer episodio de la entrega se puede ver antes en la plataforma Canarias Play.

Con el título de ‘Doctor Virtual’, la serie que dirige David Sainz prosigue con el capítulo 17, en el que la IA cobra el papel principal. Según la sinopsis, el ambulatorio incorpora unas máquinas con Inteligencia Artificial para ayudar a los médicos a realizar sus diagnósticos. Carla recibe encantada la novedad y acaba desarrollando una sorprendente empatía con la IA, a la que empieza a tratar como a una compañera más. Benito, en cambio, desconfía desde el primer momento y pronto interpreta cada intervención de la máquina como un ataque personal. Lo que comienza como una rivalidad profesional termina convirtiéndose en una guerra abierta en la que Benito está dispuesto a eliminar a su enemiga.

Velada cómica con actores canarios

Las divertidas historias que protagonizan el canario Víctor Hubara en el papel del doctor Benito, y la actriz madrileña Carmen Ruiz, como Carla, una doctora peninsular trasladada al archipiélago que busca adaptarse e integrarse en su nuevo entorno, continúa en el capítulo 18, ‘Juramento hipocrático’, con la historia de un político que confiesa a Carla varios secretos delictivos. Obligada a guardar el secreto

profesional, la doctora no sabe qué hacer con lo que sabe.

La velada cómica del viernes depara dos episodios más. En el capítulo 19, ‘Café Machiatto’, Blas, el personaje que interpreta el popular humorista lanzaroteño Kike Pérez, descubre que puede cobrar más por decorar los cafés, hasta que Tina, que interpreta la humorista grancanaria Delia Santana, ve a la Virgen en uno. El bar se llena de peregrinos, para horror de los médicos.

Por último, en el capítulo 20, ‘La Residente’, Marta, la nueva residente del ambulatorio, quiere ser una doctora de serie americana. Benito intenta enseñarle a tomarse las cosas con calma, pero ella sospecha que es un vago. El personaje de Marta está interpretado por la actriz Marta Fuenar.

Con estos nuevos cuatro capítulos, la producción de Radiotelevisión Canaria y Videoreport Canarias, apuesta un viernes más por ofrecer una velada en la que la diversión esté asegurada. Además, los cuatro capítulos podrán seguirse a la carta en la plataforma Canarias Play.